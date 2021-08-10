Mavi Vatan’da ’Albatros’ dönemi: İşte dikkat çeken özellikler

Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'da yürütülen Albatros İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile ilgili açıklamalarda bulundu. İsmail Demir, "Sürü İDA projemizde ilk aşamayı tamamladık. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.
İsmail Demir, Albatros-S'nin "Deniz ortamı için taktik örgüsel haberleşme yeteneğinin olduğunu" bildirdi. Demir'in verdiği bilgilere göre, Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşmeyle başlanan Sürü İnsansız Deniz Aracı'na (İDA) yönelik proje kapsamında sürü mimarisinin oluşturulması, farklı formasyonların ve görevlerin denenmesi hedeflendi.
ÖZELLİKLERİ
Yaklaşık 7 metre boyunda.
40 knot üstünde hıza sahip.
200 deniz mili üzerinde seyir menzili var.
Faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor.