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Giriş Tarihi: 10.8.2021 10:06 Son Güncelleme: 10.8.2021 10:13

Mavi Vatan'da 'Albatros' dönemi: İşte dikkat çeken özellikler

AJANSLAR
Mavi Vatan’da ’Albatros’ dönemi: İşte dikkat çeken özellikler

Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'da yürütülen Albatros İnsansız Deniz Aracı (İDA) ailesine gelişmiş özellikleriyle Albatros-S'nin de katıldığını anlattı. İsmail Demir, "Sürü İDA projemizde ilk aşamayı tamamladık. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı" dedi. İşte 'Albatros'un dikkat çeken özellikleri...

Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'da yürütülen Albatros İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile ilgili açıklamalarda bulundu. İsmail Demir, "Sürü İDA projemizde ilk aşamayı tamamladık. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

İsmail Demir, Albatros-S'nin "Deniz ortamı için taktik örgüsel haberleşme yeteneğinin olduğunu" bildirdi. Demir'in verdiği bilgilere göre, Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşmeyle başlanan Sürü İnsansız Deniz Aracı'na (İDA) yönelik proje kapsamında sürü mimarisinin oluşturulması, farklı formasyonların ve görevlerin denenmesi hedeflendi.

ÖZELLİKLERİ

Yaklaşık 7 metre boyunda.

40 knot üstünde hıza sahip.

200 deniz mili üzerinde seyir menzili var.

Faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor.

Yerli ve milli özgün haberleşme sistemiyle donatılmış.

Haberleşme olmayan ortamda göreve devam edebiliyor.

Zorluk ve engellemelere karşı güvenle görevini yapıyor.

Kıyı emniyetinde operasyonel kabiliyeti bulunuyor.

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Mavi Vatan'da 'Albatros' dönemi: İşte dikkat çeken özellikler
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