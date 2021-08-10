Mavi Vatan’da ’Albatros’ dönemi: İşte dikkat çeken özellikler

İsmail Demir, Albatros-S'nin "Deniz ortamı için taktik örgüsel haberleşme yeteneğinin olduğunu" bildirdi. Demir'in verdiği bilgilere göre, Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşmeyle başlanan Sürü İnsansız Deniz Aracı'na (İDA) yönelik proje kapsamında sürü mimarisinin oluşturulması, farklı formasyonların ve görevlerin denenmesi hedeflendi.