TOKİ’den büyük fırsat: İstanbul dahil tam 21 ilde arsa satışı başlıyor!

21 İLDE ARSA SATIŞI BAŞLIYOR

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, muhammen bedeli 3 milyar 962 milyon 5 bin 352 lira olan, toplam 2 milyon 6 bin 491 metrekare büyüklüğündeki Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Niğde, Şanlıurfa, Sivas ve Van'da bulunan 263 arsa açık artırmayla satılacak.