Türk tersanelerinin Rusya zaferi

Türk özel tersanelerinin Rusya'dan peşi sıra aldıkları dev ihaleler Rus basınında yankı yaratmaya devam ediyor. Gemi siparişlerine yaklaşık 252 milyon dolarlık iki yeni buzkıran daha eklendi. Kommersant gazetesinin "Buzkıranlar Marmara Denizi'nden. Rus siparişleri Türkiye'ye gidiyor" başılıklı haberinde "Türk tersaneleri, buzkıran gemi siparişlerinde bile Rus rakiplerinden daha iyi performans göstermeye devam ediyor" denildi. Habere göre, Kuzey Denizi Rotası için bir kurtarma buzkıranının inşası için devlet sözleşmesinin Türkiye'ye gitmesinin ardından, Türk Kuzey Star şirketi, Rus devlet şirketi Rosmorport için toplam maliyeti 18.5 milyar ruble (252 milyon dolar) olan iki adet çift yakıtlı buzkırıcı inşa edecek.

2024'TE TESLİM

İlgili anlaşma hafta sonunda imzalandı. İhaleyi Rus Onega tersanesinin kazandığı, ancak gemileri taşeron şirket olarak Kuzey Star'ın yapacağı bildirildi. Kommersant'a konuşan bir kaynak "Her iki buzkıran da tamamen Türk tersanesinde inşa edilecek. Gemiler 2024'te teslim edilecek" dedi. Rus şirketlerin balıkçı gemileri ve kuru yük gemileri için siparişlerine ek olarak, devlete ait şirketler de aktif olarak Türkiye'de üretim yaptırıyor.