Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 12 Ağustos 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dönemde yaşadığı düşüşlerle vatandaşların gündemine gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere risk seven yatırım aracı olan sarı metal, Covid-19 pandemisinin ekonomiler üzerinde baskısını artırdığı dönemde güçlü yükselişler kaydetmişti. Şimdilerde yatırımcılar yaşanan dalgalanma ile "22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 434,79
SATIŞ: 465,61
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.164,00
SATIŞ: 3.236,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.208,00
SATIŞ: 3.257,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.093,55
SATIŞ: 3.154,51
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.561,00
SATIŞ: 1.592,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 781,00
SATIŞ: 796,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 480,20
SATIŞ: 480,46
CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ