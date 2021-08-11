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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 12 Ağustos 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.8.2021 06:31

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 12 Ağustos 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 12 Ağustos 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Aylar sonra 480TL’nin altında bir seviyeyi gören sarı metal ile ilgili olarak “22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle yatırımcılar bu kapsamda canlı rakamların takibini yapıyor. Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde izleyeceği seyir merak ediliyor. Bu kapsamda sabah saatlerinde gelen verilere göre 12 Ağustos Perşembe gününe altının gramı 485 TL ile açılış yaptı. İşte canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları…

Altın fiyatları son dönemde yaşadığı düşüşlerle vatandaşların gündemine gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere risk seven yatırım aracı olan sarı metal, Covid-19 pandemisinin ekonomiler üzerinde baskısını artırdığı dönemde güçlü yükselişler kaydetmişti. Şimdilerde yatırımcılar yaşanan dalgalanma ile "22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 434,79

SATIŞ: 465,61

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.164,00

SATIŞ: 3.236,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.208,00

SATIŞ: 3.257,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.093,55

SATIŞ: 3.154,51

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.561,00

SATIŞ: 1.592,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 781,00

SATIŞ: 796,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 480,20

SATIŞ: 480,46

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Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 12 Ağustos 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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