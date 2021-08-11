Antalya’nın sigortacılık haritası açıklandı

Generali Sigorta
, Antalya
'nın sigortacılık haritasını açıkladı. Firmanın verilerine göre Antalya'da sigorta hizmeti alanların yüzde 62'si 40-65 yaş aralığındaki bireylerden oluşurken, genel yaş ortalaması 51 olarak istatistiklere yansıdı. Antalyalıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla zorunlu deprem sigortası
(DASK
), konut sigortası ve kasko sigortası
oldu. Generali
verilerine göre, Antalyalıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmeti, yüzde 44'lük oranla zorunlu deprem sigortası (DASK), ikinci sırada yüzde 23 ile konut sigortası, üçüncü sırada ise yüzde 12'lik oranla kasko sigortası yer aldı. Antalyalıların çağrı merkezi, web sitesi ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma yüzdelerine göz atıldığında, yüzde 30 kadın ve yüzde 70 erkek dağılımı istatistiklere yansıdı.