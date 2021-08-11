Dört çiftçiden biri sigortalı

Dünyada ve Türkiye
'de doğal afetlerin sayısında da şiddetinde de artış inanılmaz bir hız kazandı. Doğal afetlerdeki bu artışta, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın büyük payı var. Hayatımıza dokunduğu en büyük etkileri ise son aylarda yaşadığımız kuraklık, sel, dolu ve son olarak yangınlar oldu. Yangınlar hala devam ederken can kayıpları kadar maddi zararlar da artmaya devam ediyor. Özellikle tarımla uğraşan üreticiler ve hayvancılık ile uğraşan yetiştiricilerin kayıpları var. TARSİM'in en son verilerine göre, Adana
, Osmaniye
, Antalya
, Mersin
, Muğla, Balıkesir, İzmir ve Karaman'dan devlet destekli tarım sigortaları sistemi kapsamında yangın sebepli 555 adet hasar ihbarı alındı. TARSİM, hasar raporlarının incelenmesi sonrasında dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve yetiştiricilere hasar ödemelerini gerçekleştirecek.
FARKINDALIK ARTIYOR
SABAH'ın sorularını yanıtlayan TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, "Doğal afetlerin şiddeti de frekansı da yıllar itibarıyla artıyor. Dolu, sel ve benzeri doğal afetleri eskiden 3-4 yılda bir görürken artık her sene görmeye başladık. Bu doğrultuda tarım sigortaları ile ilgili farkındalık da giderek artıyor. Ürün bazında ve bölge bazında değişse de şu anda ortalamada yüzde 20'nin üzerinde sigortalılık var. Bizim geçtiğimiz yıl ödediğimiz tazminat miktarı 1.7 milyar lirayı buldu. Bu yıl ise yaklaşık 2.2 milyarlık bir hasar ödemesi yapılacak. Prim üretiminde ilk 6 ayda geçtiğimiz yıla göre yüzde 43 artışımız var. Sıfırdan sisteme giren çiftçilerimizin de toplam sigortalılar içinde yüzde 20 civarında payı bulunuyor" dedi.
BAZI ÜRÜNLERDE ORAN %70
Doğu Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde sigortanın öneminin bölgede bir kez daha anlaşıldığını belirten Günal, "Maalesef çayda sigortalılık oranı yüzde 17'lerde. Ürün ürün değişiyor. Örneğin çeltikte yüzde 70'lere kadar çıkıyoruz. Yıllık bazda ciddi oranlarda büyümelerimiz var ancak tabi hala yeterli değil. Sigorta sektöründeki firmaların ve acentelerin pazarlama gücünü biraz daha fazla kullanması gerekiyor. Devletin verdiği teşvikler ve destekler çok fazla. İndirimlerimiz var. Örneğin Karadeniz Bölgesi
'nde son yaşanan sellerde boynuma sarılıp 'İyi ki Ziraat Bankası
'ndan kredi almışım' diyen vatandaşlarımız oldu. Çünkü kredi alınca sigorta şartı da var. Özellikle hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz yoğun olarak kredi aldığı için otomatik olarak sigortalanıyorlar" şeklinde konuştu.
PRIMLER MAKUL DÜZEYLERDE
"PRİMLER, üretici ve yetiştiricilerimizin ödeyebileceği son derece makul düzeylerde" diyen Günal, "Devletimizin sağladığı yüzde 67'ye varan oranda prim desteği var. Çeşitli indirim olanakları sunuluyor. 15 bin TL sigorta bedeli olan bir büyükbaş hayvanını sigortalatmak isteyen yetiştiricimizin hastalıkların hariç olduğu dar kapsamlı tarifede 1 yıl için ödeyeceği tutar sadece 56 TL. 480 kg üretim miktarı ve 768 TL sigorta bedeli olan buğday ürününü sigortalatmak isteyen bir üreticimiz ise sadece 12 TL ödüyor" dedi.
YEDİ FARKLI TARIM SİGORTASI VAR
DEVLET Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde, 7 farklı sigorta branşı ile çok geniş bir teminat kapsamı ile hizmet sunduklarını belirten Günal, "Bitkisel ürünler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, seralar, kümes hayvanları, kovanlar, su ürünleri ile kafes ve ağlar sigorta kapsamında. Bizimle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız da tarım sigortasının yaygınlaştırılması için çalışıyor. Bu alandaki bilincin arttırılması için tanıtım ve eğitim çok önemli" diye konuştu.