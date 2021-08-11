İkinci ele garanti sigortası

MAGDEBURGER Sigorta, ikinci el araç satışı yapan işletmelere yönelik ürününü piyasaya sundu. İkinci El Garanti Sigortası
'nı yetkilendirilmiş işletmeler satın alabiliyor. Ürün, 10 bin TL limitli sigorta, aracın satış tarihinden itibaren üç ay veya 5 bin kilometreyi kapsıyor. Sigorta ile Türkiye
'de kayıtlı 8 yaşından küçük, binek otomobiller ve arazi taşıtları teminat altına alınıyor. Sigorta teminatının uygulanabilmesi için gereken diğer şartlar ise; araçların 160 bin kilometrenin altında olması, satışı yapılacak aracın üretici veya ithalatçı garantisinin sonlanmış olması, yetki belgesine sahip işletme tarafından satışı yapılan araçlar olması. Aynı zamanda satıştan en fazla üç gün önce TSE
'nin yayınlamış olduğu belgeli ekspertiz firması tarafından verilmiş ekspertiz raporuna sahip otomobiller bu sigortadan yararlanabiliyor.