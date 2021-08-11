Libya yatırımda Türk iş dünyasını istiyor

Libya
'da 2011'de başlayan iç karışıklığın ardından Türk firmaların ülkeden ayrılma kararı almasıyla yaklaşık 19 milyar dolarlık proje yarım kaldı. Yıllarca ülkede iş yapan yüzden fazla Türk firmasının alacakları tahsil edilmedi. Libyalı yetkililerin, Türk firmaların bekleyen alacakları konusundaki sorunların çözülmesine yönelik adım atma iradesi olduğu ifade ediliyor. Türk iş dünyası bu alacaklara yönelik olarak 1.1 milyar dolarlık ödemenin yakın zamanda çıkmasını bekliyor.
KARDEŞLİK VE TECRÜBE
Türkiye
ile Libya arasındaki kardeşlik bağı ve Türk iş insanlarının Libya'da iş yapma tecrübesi göz önüne alındığında ülkenin yeniden inşası konusunda destek alınabilecek ülkelerin başında Türkiye geldiği değerlendiriliyor. Libya'da Şubat 2011'de başlayan iç karışıklık sırasında Türk müteahhitlik firmaları, şantiyelerinin yakılarak yağmalanması sonucu işlerini yarım bırakmak ve ülkede çalışan 25 bin Türk işçisiyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Geçiş hükümetinin kurulması ve Aralık
ayında yapılacak seçim sürecine girilmesinde Türkiye önemli rol oynadı. Meşru hükümetin çağrısını kulak ardı edenlerin aksine Libyalıların huzur ve güvenliği için askeri ve teknik danışmanlık hizmeti veren Türkiye, halkın gönlündeki yerini perçinledi. Uzmanlar, yeniden inşa sürecinde Avrupalı
şirketlerin projelerde yer almak istediklerini ancak Libya halkının Avrupalıları sömürgeci olarak algıladığını kaydediyor. Türkiye'nin son dönemde Libya'ya artan ihracatında da Türk ürünlerine duyulan güvenin etkili olduğu belirtiliyor. Türkiye, yıllarca Libya'yı petrol kaynağı olarak gören sömürgeci zihniyetin karşısında durmasının yanında güçlü tarihsel bağlar ve Libya iç savaşında izlediği kararlı politikalar nedeniyle önemli bir aktör olarak öne çıkıyor.