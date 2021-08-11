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Giriş Tarihi: 11.8.2021 10:00

Memur zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman belli olur? Toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ne, memur zammı kaç TL olacak?

Memur zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman belli olur? Toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ne, memur zammı kaç TL olacak?

Milyonları ilgilendiren memur zammı oranının belirleneceği Toplu sözleşme görüşmelerinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 2022-2023 yılındaki oranın belirleneceği görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti yarın ilk zam teklifi sunulacak. Bu kapsamda ise milyonlarca vatandaş “Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur, görüşmelerde son durum ne?” şeklindeki sorulara gün içerisinde yanıt arıyor. İlerleyen toplantılarda pazarlık bu teklif üzerinden yapılacağından Toplu sözleşme görüşmelerinde sunulacak olan ilk teklif büyük önem taşıyor. Peki, Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur, görüşmelerde son durum ne? İşte tüm detaylar…

Toplu sözleşme görüşmelerinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken gözler 2022 memur maaş zammı ile ilgili gelecek açıklamaya çevrildi. 6 milyonu aşkın kişinin yeni zam oranlarının belirleneceği toplantı yarın yapılacak ve kamu heyeti tarafından ilk zam teklifi sunulacak. Bu kapsamda ise bugünden "Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur, görüşmelerde son durum ne?" soruları gündeme taşındı. Bakan Bilgin yaptığı son açıklamada "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir." İfadelerini kullandı. Peki, Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur? İşte detaylar…

Toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 6 milyonu aşkın kişinin yeni zam oranlarının belirleneceği toplantı yarın yapılacak ve kamu heyeti tarafından ilk zam teklifi sunulacak. İlerleyen toplantılarda pazarlık bu teklif üzerinden yapılacak.

BAKAN BİLGİN'DEN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.

Memur sendikaları öncelikle 600 TL seyyanen zam talebinde bulundular. Ardından 2022 için yüzde 21 zam isterlerken 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebini ilettiler. Sendikaların maaşlarla ilgili bu genel taleplerinin dışında tüm alt hizmet kollarıyla ilgili ayrı ayrı da sosyal ve mali haklarla ilgili talepler konuşulmaya başlanmıştı.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

* 600 TL seyyanen zam

*2022 için yüzde 21 zam

*2023 için yüzde 17 zam

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

*İlk 6 ay: Yüzde 9 zam

*İkinci 6 ay: Yüzde 5 zam + enflasyon farkı

*Maaşa göre seyyanen artış

SOSYAL TALEPLER NELER?

MEMUR:

*3600 ek gösterge herkese uygulansın

*Sözleşmeli personel kadroya geçsin

*Kamu görevlileri bayram ikramiyesi alsın

*Doğum ölüm evlenme yardımları artırılsın

*Vergi dilimi artışı geliri düşürmesin

EMEKLİ:

*Aile yardımından emekliler de yararlansın

*Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.

*Ek ödeme tutarları 3 kat artsın

* Kamu tesislerinden yüzde 50 indirim

* Emeklilik için yaşı bekleyenler GSS priminden yararlansın

*Emeklilerin sendika üyeliği devam etsin

*Emekli memura 3 kat ek ödeme

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Memur zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman belli olur? Toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ne, memur zammı kaç TL olacak?
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