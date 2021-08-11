Toplu sözleşme görüşmelerinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken gözler 2022 memur maaş zammı ile ilgili gelecek açıklamaya çevrildi. 6 milyonu aşkın kişinin yeni zam oranlarının belirleneceği toplantı yarın yapılacak ve kamu heyeti tarafından ilk zam teklifi sunulacak. Bu kapsamda ise bugünden "Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur, görüşmelerde son durum ne?" soruları gündeme taşındı. Bakan Bilgin yaptığı son açıklamada "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir." İfadelerini kullandı. Peki, Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur? İşte detaylar…