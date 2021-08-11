Milyonlar BES’lendi! Gönüllü BES fon tutarı 124 milyar liraya ulaştı





Bakan Elvan'ın verdiği bilgiye göre, 28 mayıs 2021 tarihi itibarıyla faizli sistemdeki gönüllü BES fon tutarı 123 milyar 978 milyon lira, otomatik katılım sistemi fon tutarı 4 milyar 719 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı da 18 milyar 554 milyon lira olmak üzere toplam 147 milyar 252 milyon lira olarak gerçekleşti.