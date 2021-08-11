Rize-Artvin havalimanında çalışmalar sürüyor

Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan ve Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra deniz dolgusuna yapılan 2. havalimanı olma özelliği taşıyan Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 100 milyon tonluk dolgunun gerçekleşeceği projede 96 milyon tonluk dolgu tamamlanırken, pist, terminal binaları ve çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı.

3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 400 kamyon her gün dolgu malzemesi taşırken, aynı zamanda 2 adet alt kısmı dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet de gemi 24 saat aralıksız çalışıyor.