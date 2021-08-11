Son dakika haberi: 700 bin kamu işçisine yeni zam! Kamu işçilerinin zam oranı ne kadar oldu?

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ'te düzenlenen toplantının ardından toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak kamu işçilerinin yeni zam oranını açıkladı. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. En düşük ücret alan kamu işçisine 500 TL iyileştirme yapıldı.
"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir." dedi.
SON DAKİKA: 2021 - 2022 kamu işçi maaş zammı belli oldu! Kim ne kadar zam aldı? ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak- İş, kamu çerçeve sözleşmesinde asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin 800 TL'ye çıkarılmasını, ilk altı ay için de tüm ücretlere yüzde 20 zam yapılmasını talep etmişti.
Hükümet ise ilk teklifinde işçiye birinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etti. Hükümetin ilk olarak brüt 3 bin 577 lira (asgari ücret) ile 3 bin 750 lira arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam teklifi sendikalar tarafından reddedilmişti.
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Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı.
EN DÜŞÜK ÜCRETE YAPILAN ZAM
Aylık Ücret:3577,50
Yapılan iyileştirme: 500 lira
Birinci 6 ay zammı yüzde 12
Zamlı aylık ücret: 4566,80 lira
İkinci 6 ay zammı yüzde 5
Ortalama hizmet zammı 21 lira
Zamlı aylık ücret 4816,14
Yıllık kümülatif zam oranı yüzde 34.62
Yıllık artış miktarı 1238,64
ORTALAMA ÜCRETLERE YAPILAN ZAM
Aylık ücret: 4.588,47
Yapılan iyileştirme 284,29 lira
Birinci 6 ay zammı yüzde 12
Zamlı aylık ücret 5457,39
İkinci 6 ay zammı yüzde 5
Ortalama hizmet zammı 105 lira
Zamlı aylık ücret 5835,26
Yıllık kümülatif zam oranı yüzde 27.17
Yıllık artış miktarı 1246,79
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, törendeki konuşmasında, Türk-İş'in Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu olduğunu belirterek, bundan dolayı imza törenini Türk-İş'te düzenleme karar aldıklarını söyledi.
Yürütülen toplu pazarlıkta hem çalışanları hem de kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldiklerini dile getiren Bilgin, şunlar kaydetti:
"SEYYANEN YAPILAN EN YÜKSEK ZAM OLDU"
"Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet edecek bir sözleşmedir. Burada ilk yaptığımız şey çok önemli. Taşerondan geçen işçilerin çoğunluğunu oluşturduğu, asgari ücret düzeyinde çalışan bir grup vardı. Bunların sayısı 315 bin kişiydi. Bunların ücretlerine 500 lirayı geçen düzeltme yaptık. Yani 4 bin 100 lira civarında oldu. Bu belki de bugüne kadar seyyanen yapılan en yüksek zam oldu. Bu çok önemli çünkü bundan sonra yapılan pazarlık sonucunda vardığımız artış oranından da ayrıca faydalanacaklar.
Birinci 6 ay için yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak üzere yüzde 21'lik ciddi bir ortalama zamma ulaştık. Bütün işçilere yansıyan oranının yüzde 27,17 olduğunu ifade etmek isterim. Bu çok ciddi bir artışıdır. Bu artışların kamuya bir maliyeti vardır ama bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisinin imkanları içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sözleşmede sadece bunu gerçekleştirmedik,Türk çalışma hayatında ilk defa toplam orana, yaklaşık yüzde 3 oranında yansıyan hizmet zammı konusunda bir uzlaşmaya vardık. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum."
İKRAMİYELER BİRİNCİ YIL İÇİN 30, İKİNCİ YIL İÇİN 40 GÜNE ÇIKARTILDI
Sözleşmeyle sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:
"Taşerondan kadroya geçenlerin ikramiyelerini birinci yıl için 30 güne, ikinci yıl için 40 güne çıkarttık. Ücretlere yapılan artışlar, bütün sosyal yardımlara da yansıdı. Sosyal yardımlar 275 liradan 350 liraya yükseltildi. Bunlar Türk işçisine helal olsun. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman kamuya maliyeti Türk ekonomisinin karşılayabileceği bir maliyettir. Sayın Cumhurbaşkanı, emeği koruyacak bir yaklaşımla bizi yetkili kıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza saygılar sunuyorum, Hazine ve Maliye Bakanı'mız Lütfi Elvan'a teşekkür ediyorum."
2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.
Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve ilgili sendikaların genel başkanları katıldı.
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