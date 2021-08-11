Son dakika haberi... 700 bin kamu işçisine yeni zam! SABAH Memurlar ulaştı: İşte maaş ve zam miktarları...

700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmlerinde en düşük maaş ve zam oranları netleşiyor. İşçi sendikaları daha önce tekliflerini sunmuş hükümet de kendi önerisini açıklamıştı. Gelen son dakika haberine göre; zam teklifi belli olacak. Kamu işçilerine seyyanen 400 TL, ilk 6 ay yüzde 11 zam ikinci 6 ay içinde yüzde 9 zam gelmesi bekleniyor.
Öte yandan; enflasyon farkı da işçilere ödenecek. En düşük maaşın 3950 TL ile 4000 TL arasında olması konusu da masada.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak- İş, kamu çerçeve sözleşmesinde asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin 800 TL'ye çıkarılmasını, ilk altı ay için de tüm ücretlere yüzde 20 zam yapılmasını talep etmişti.
Hükümet ise ilk teklifinde işçiye birinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etti. Hükümetin ilk olarak brüt 3 bin 577 lira (asgari ücret) ile 3 bin 750 lira arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam teklifi sendikalar tarafından reddedilmişti.
TAYİN HAKKI DA GELEBİLİR
Bu arada üzerinde çalışılan kamu işçilerine tayin hakkı konusunda da uzlaşı gündemde. Tayin ve yer değiştirme konularında da müjde açıklanabilir.Toplu sözleşme görüşmelerinden son dakika haberi: Memur ve memur emeklisi zammı için kritik gün...