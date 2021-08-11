Son dakika haberi... 700 bin kamu işçisine yeni zam! SABAH Memurlar ulaştı: İşte maaş ve zam miktarları...

Hükümet ise ilk teklifinde işçiye birinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etti. Hükümetin ilk olarak brüt 3 bin 577 lira (asgari ücret) ile 3 bin 750 lira arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam teklifi sendikalar tarafından reddedilmişti.