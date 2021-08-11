Son dakika haberler... 700 bin kamu işçisine yeni zam! Kamu işçilerinin zam oranı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ'te düzenlenen toplantının ardından toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak kamu işçilerinin yeni zam oranını açıkladı. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. En düşük ücret alan kamu işçisine 500 TL iyileştirme yapıldı.
"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir." dedi.
SON DAKİKA: 2021 - 2022 kamu işçi maaş zammı belli oldu! Kim ne kadar zam aldı? ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak- İş, kamu çerçeve sözleşmesinde asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin 800 TL'ye çıkarılmasını, ilk altı ay için de tüm ücretlere yüzde 20 zam yapılmasını talep etmişti.
Hükümet ise ilk teklifinde işçiye birinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etti. Hükümetin ilk olarak brüt 3 bin 577 lira (asgari ücret) ile 3 bin 750 lira arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam teklifi sendikalar tarafından reddedilmişti.
Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı.Toplu sözleşme görüşmelerinden son dakika haberi: Memur ve memur emeklisi zammı için kritik gün...