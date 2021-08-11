Son dakika haberler... 700 bin kamu işçisine yeni zam! Kamu işçilerinin zam oranı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ'te düzenlenen toplantının ardından toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak kamu işçilerinin yeni zam oranını açıkladı. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. En düşük ücret alan kamu işçisine 500 TL iyileştirme yapıldı.

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir." dedi.

SON DAKİKA: 2021 - 2022 kamu işçi maaş zammı belli oldu! Kim ne kadar zam aldı? ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5