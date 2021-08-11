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Giriş Tarihi: 11.8.2021 19:44 Son Güncelleme: 11.8.2021 19:46

Son dakika: Selden etkilenen bölgelere 10 milyon TL kaynak aktarıldı

Son dakika: Selden etkilenen bölgelere 10 milyon TL kaynak aktarıldı

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için 10 milyon TL'lik kaynak aktarıldığını duyurdu.

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için; Bartın'a 2.000.000 TL, Sinop'a 3.000.000 TL, Kastamonu'ya 5.000.000 TL olmak üzere, toplam 10.000.000 TL kaynak aktardık. Afet bölgesindeki süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Selden etkilenen bölgelere 10 milyon TL kaynak aktarıldı
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