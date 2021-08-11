Son dakika: Selden etkilenen bölgelere 10 milyon TL kaynak aktarıldı

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için; Bartın'a 2.000.000 TL, Sinop'a 3.000.000 TL, Kastamonu'ya 5.000.000 TL olmak üzere, toplam 10.000.000 TL kaynak aktardık. Afet bölgesindeki süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.