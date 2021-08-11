Son dakika: Selden etkilenen bölgelere 10 milyon TL kaynak aktarıldı

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için; Bartın'a 2.000.000 TL, Sinop'a 3.000.000 TL, Kastamonu'ya 5.000.000 TL olmak üzere, toplam 10.000.000 TL kaynak aktardık. Afet bölgesindeki süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için;— Derya Yanık (@deryayanikashb) August 11, 2021
▪️Bartın'a 2.000.000 TL
▪️Sinop'a 3.000.000 TL
▪️Kastamonu'ya 5.000.000 TL
olmak üzere, toplam 10.000.000 TL kaynak aktardık. Afet bölgesindeki süreci yakından takip ediyoruz. https://t.co/p2ooum03z1