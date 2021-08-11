Türk tohum firması dünyada ilki geliştirdi

Yüksek ziraat Mühendisi Serkan Kasapoğlu, domates kahverengi meyve virüsünün (TOPRFV) 2014 yılında Ürdün ve İsrail'de ortaya çıktığını söyledi. Bu hastalığın ülkemizde ise 2019 yılında seralarda görülmeye başladığını belirten Kasapoğlu, "Bu hastalığa enfekteli tohumlar meyve ve yapraklar bitki kalıntıları ve yabancı otlar bitkilerde hastalık gelişimi kaynağıdır. Temas ile taşınır yayılır" dedi.

'DAYANIKLI TOHUM ELDE ETTİK'

Anamas Tohum Ar-Ge Merkezi ortaklarından yüksek ziraat mühendisi Serkan Ksaapoğlu, buvirüse karşı dayanıklılık çalışmalarınavirüsün raporlandığı ilk günden itibaren çalıştığını söyledi. Firmanın elinde bulunan domates gen havuzunda yapılan taramalar sonucunda bu virüse karşı dayanıklı tohum elde edildiğini de belirten Kasapoğlu, "Özellikle ülkemiz ve farklı ülkelerden alınan (İtalya, İspanya ve Orta Doğu ülkeleri) raporları doğrultusunda tespit edilen domates bitkilerinde farklı seviyelerde dayanıklı olduğu görülmüştür" diyerek geliştirdikleri ar-ge çalışmasının önemine vurgu yaptı.

'KULLANIMA SUNACAĞIZ'

Serkan Kasapoğlu Anamas Tohum Arge Merkezi'nin farklı seviyelerde geliştirdikleri bu tohumları insanlığın hizmetine sunacaklarını söyledi. Anamas tohumun yerli sermaye ile kurulduğunu da belirten Kasapoğlu, "25 yıldır sektörde hiprit sebze ıslahı ve tohum üretiminde faaliyet gösteren Antalya merkezli bir tohum firmasıdır. Yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerine devam ettiklerini de belirten Kasapoğlu, "Yaptığımız başarılı çalışmalar sonucunda 2017 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından arge merkezi belgesini almıştır. Türkiye'nin tohum firması vizyon ile çıktığı bu bu yolda tohum sektörünü ihtiyaç duyduğu çeşitleri ıslah etmeye devam edecektir" diye konuştu.