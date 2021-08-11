Türkiye ekonomisine 584 milyar TL katkı

Bireysel müşterilerden KOBİ'lere, tarımsal üreticilerden ticari müşterilere kadar toplumun her kesiminin yanında olmaya devam eden Vakıfbank
'ın milli ekonomiye desteği, yılın ilk altı ayında, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 584 milyar TL'ye ulaştı. Toplumun tüm kesimlerinin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümler üreten Vakıfbank'ın toplam aktifleri ise yıllık bazda yüzde 35 büyüyerek 729 milyar TL seviyesini aşarken, altı aylık net kârı 1 milyar 410 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
MEVDUATTA % 29 ARTIŞ
Fonlama tarafında da başarılı bir 6 ayı geride bıraktıklarına dikkati çeken Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih
, ana fonlama kaynağı olan mevduatın yıllık yüzde 29 artışla 432 milyar TL seviyelerine geldiğini belirtti. Üstünsalih, bankacılık sektörü için en önemli fonlama kaynağı olan vadesiz mevduatın yıllık yüzde 30 artarak 94 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.
2.9 MİLYAR $ DIŞ FİNANSMAN
Üstünsalih, sürdürülebilir bankacılığın stratejik öncelikli konuların başında geldiğini belirterek, bu alanda ilave adımlar atmaya ve bilançonun hem aktifinde hem de pasifinde sürdürülebilir bankacılık ürün çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini vurguladı. Bu yaklaşımla uyumlu olarak yurt dışından sağlanan kaynaklara değinen Üstünsalih, nisan ayında banka tarihinin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisini gerçekleştirerek 1.1 milyar dolarlık yurt dışı finansman sağladıklarını aktardı. Üstünsalih, mart ayında gerçekleştirdikleri yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamındaki 1 milyar 750 milyon dolarlık ihraç ile birlikte yılın ilk yarısında toplam 2.9 milyar dolar yurtdışı finansman sağlamış olduklarını kaydetti.
HIZ KESMEDEN YATIRIM
TEKNOLOJİK altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Üstünsalih, yenilikçi VBanko Çek Dijital
ürünü ile KOBİ, Ticari ve Kurumsal segmentteki müşterilerin güvenle ticaret yapmasını sağlarken, ekonominin çarklarının aksamadan dönmesine katkıda bulunduklarını belirtti. İhracatçı KOBİ'lere sağlanan ürün ve hizmetleri geniş kitlelere ulaştırmak için mevcut yapısını daha da güçlendirdiğini ifade eden Üstünsalih, "2020 yılı sonundaki ihracat hacmimize 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla ulaştık" diye konuştu.
ÇİFTÇİYE TABLETLE HİZMET
TARIM bankacılığı ile tarımsal üreticilerin yanında olan VakıfBank'ın pandeminin üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla "VakıfBank Tarım Bankacılığı Tablet Uygulaması"nı hayata geçirdiği bilgisini paylaşan Üstünsalih, şunları kaydetti: "Finansal destek almak isteyen çiftçilerimize şubeye gitmeden tablet ile hizmet verebilir duruma geldik. Ayrıca bireysel kredilerde de yeni ürün ve uygulamalar geliştirmeye devam ettik. Bireysel kredilerimiz yıllık yüzde 28 artarak 112 milyar TL seviyesine ulaştı. Tüm kesimlere desteğimiz artarak devam ediyor."