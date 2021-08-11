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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Türkiye Sigorta’dan yatlara özel güvence

Türkiye Sigorta’dan yatlara özel güvence
Türkiye Sigorta, yat sigortası ürününü piyasaya sundu. Yat sigortası ile yat veya yat benzeri gezinti teknesi gibi deniz araçlarına güvence sağlanıyor. Bu ürünle yatlar batma, çarpma, karaya oturma gibi tehlikelerin yanı sıra, yangın, yıldırım, infilak, fırtına, deprem ve hırsızlık gibi birçok riske karşı hem karada hem denizde güvence altına alınabiliyor. Yat sigortası ürününde teknenin özelliklerine göre makine kırılması, üçüncü şahıs sorumluluk, kaza, çevre kirliliği, kişisel eşya, hukuksal koruma, ferdi kaza ve harp gibi ek teminatlarla da sigorta kapsamı genişletilebiliyor.

YAT ASİSTANS HİZMETİ DE VERİLİYOR
Türkiye Sigorta, Yat Sigortası ile teminat altına aldığı güvencelerin yanı sıra özel "Yat Asistans Hizmetleri" ile de en hızlı şekilde sigortalıların yanında yer alıyor. Kaza durumunda yaralanma veya ciddi hastalık nedeniyle lehtarların naklinden tıbbi danışmaya, teknik ekibin ulaşımından hukuki danışmaya kadar sigortalılar ihtiyaç duyulan birçok noktada Yat Asistans Hizmetleri'nden faydalanabiliyor. Türkiye Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman "Yat sigortası ürünümüz ile yaşanabilecek çeşitli olumsuzluklara karşı denizde ve karada sigortalılarımızın yanında yer alıyoruz" dedi.

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Türkiye Sigorta’dan yatlara özel güvence
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