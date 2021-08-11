Türkiye Sigorta’dan yatlara özel güvence

Türkiye
Sigorta, yat sigortası
ürününü piyasaya sundu.
Yat sigortası ile yat veya yat benzeri
gezinti teknesi gibi deniz araçlarına
güvence sağlanıyor. Bu ürünle yatlar
batma, çarpma, karaya oturma gibi tehlikelerin
yanı sıra, yangın, yıldırım, infilak, fırtına,
deprem ve hırsızlık gibi birçok riske karşı hem karada
hem denizde güvence altına alınabiliyor. Yat sigortası
ürününde teknenin özelliklerine göre makine kırılması, üçüncü
şahıs sorumluluk, kaza, çevre kirliliği, kişisel eşya, hukuksal
koruma, ferdi kaza
ve harp gibi ek teminatlarla da sigorta kapsamı genişletilebiliyor.
YAT ASİSTANS HİZMETİ DE VERİLİYOR
Türkiye Sigorta
, Yat Sigortası ile teminat altına aldığı güvencelerin yanı sıra özel "Yat Asistans Hizmetleri" ile de en hızlı şekilde sigortalıların yanında yer alıyor. Kaza durumunda yaralanma veya ciddi hastalık nedeniyle lehtarların naklinden tıbbi danışmaya, teknik ekibin ulaşımından hukuki danışmaya kadar sigortalılar ihtiyaç duyulan birçok noktada Yat Asistans Hizmetleri'nden faydalanabiliyor. Türkiye Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman
"Yat sigortası ürünümüz ile yaşanabilecek çeşitli olumsuzluklara karşı denizde ve karada sigortalılarımızın yanında yer alıyoruz" dedi.