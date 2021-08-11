Yeşil vatan savaşında ağlatan dayanışma





ALMANYA'DAN VATANI İÇİN KOŞTU GELDİ

Antalya'da berber olan Mustafa Atılgan sosyal medyadan canlı yayın yaparak yangın söndürme çalışmalarına daha fazla insanın katılmasını sağladı. Atılgan'ın, Manavgat Gündoğdu'da çıkan yangında yaptığı canlı yayından etkilenen gurbetçi arkadaşı Volkan Berber, Almanya'dan kalkıp aynı gün Türkiye'ye geldi. Berber, "Mustafa arkadaşımın canlı yayınlarını izledim ve bir canlı yayınında 'Allah'ım ne olursun şu yangınları durdur' diye dua ettiğini gördüm. Bundan çok etkilendim. Almanya'daki sel felaketini yaşadım ve ben de mağdur bir insanım. Bundan dolayı Türkiye'ye gelip yangından etkilenen mağdur vatandaşlarıma yardım etmek istedim. Vatanımızı çok seviyoruz" dedi. Atılgan ve Berber birlikte tek tek mağdur aileleri ziyaret ediyor ve yardımlarını iletiyor.