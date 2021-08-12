Giriş Tarihi: 12.8.2021

700 bin kamu işçisine yüzde 27.10 zam HAZAL ATEŞ

700 bin kamu işçisi için müjdeli haber geldi. Tüm işçilere yüzde 27.10 oranında zam yapıldı. 500 TL seyyanen zamla en düşük kamu işçisinin maaşı 4.100 TL’ye yükseldi