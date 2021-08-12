700 bin kamu işçisine yüzde 27.10 zam

Kamuda çalışan 700 bin işçinin yüzü güldü. İşçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. En düşük aylık ücretlere yapılan zam yüzde 34.2 oldu. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Aylık ortalama ücret ise 5 bin 835 liraya ulaştı. Taşerondan kadroya geçen 315 bin işçiye de ayrıca 500 liralık düzeltme yapıldı.
TABAN 4 BİN 100 LİRAYA ÇIKTI
Hükümet ile Türk-İş
ve Hak-iş
arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü
ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri dün sonuçlandı. Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi uyarınca, asgari ücret almakta olan işçilerin ücretlerine öncelikle seyyanen 500 lira zam yapılacak. Bunun üzerine birinci 6 ay yüzde 12 zam yapıldıktan sonra aylık ücret 4 bin 566.80 liraya çıkacak. Bu yılın ikinci yarısında ise yüzde 5 zam yapılacak ve 21 lira da hizmet (kıdem) zammı verilecek. Bu artışlarla birlikte yıllık kümülatif artış yüzde 34.62 olacak. En düşük ücretle çalışanlara yıllık bin 234.64 lira zam yapılacak.
ÜCRETE 284 LİRALIK İYİLEŞTİRME
Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin ortalama aylık ücretleri 4 bin 588.47 lira düzeyinde bulunuyor. Ortalama ücretlere öncelikle 284.20 TL'lik iyileştirmenin ardından yüzde 12 zam yapılacak. Böylece ilk yarı için ücretler 5 bin 457.39 TL olacak. Yılın ikinci yarısında ise yüzde 5 zamma ilave olarak işçilerin kıdem süresine göre değişen ortalama 105 lira hizmet zammı yapılacak. Bu artışlar sonucu ikinci yarıda işçinin eline ortalama 5 bin 835.26 lira geçecek. Ortalama ücretlerde yıllık kümülatif artış yüzde 27.17, toplam artış tutarı da bin 246.79 lira olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
ile Hak-İş temsilcileri çerçeve protokol taslağının üzerinde uzlaşma sağlanmasının ardından açıklama yaptı. Toplum barışına hizmet eden bir sözleşmeye imza atıldığını belirten Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme Türkiye'nin toplum barışına hizmet edecek bir sözleşme. Taşerondan geçen işçilerin çoğunluğunun oluşturduğu çok düşük ücretli 315 bin kişilik grup vardı. Bunların ücretlerine aylık 500 lira bir düzeltme yaptık. Maaşları 4 bin 100 lira oldu" dedi.
SEYYANEN EN YÜKSEK ZAM
Bakan Bilgin, bunun seyyanen yapılan en yüksek zam olduğunu belirterek, "Bundan sonra da toplam işçilerimize yaptığımız pazarlık sonunda vardığımız artış oranında bundan faydalanacaklar. Kamu işçileri birinci 6 ayda için yüzde 12, sonraki 6'şar aylık dönemler için yüzde 5 olmak üzere ve enflasyon farkı da tabi yüzde 27'lik ortalama zam aldılar. Kamu aylık ücreti ortalama 5 bin 835 liraya ulaştı" değerlendirmesini yaptı.
SOSYAL HAKLARI DA İYİLEŞTİ
Tüm işçilere yansıyan zam oranının yüzde 27.10 olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, "Yüzde 34.62 oranından en düşük ücretli işçilerimiz istifade edecek. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10. Türk çalışma hayatında bir ilk olarak toplam orana yaklaşık yüzde 3 oranında yansıyan bir hizmet zammı konusunda bir anlaşmaya vardık" dedi. Toplu sözleşmeler bazı işçiler için ocak, bazıları için de mart ayından geçerli olarak uygulanacak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, geçmiş aylara ilişkin toplu sözleşmeden kaynaklı ücret farkının geciktirilmeksizin ödenmesini istedi. Toplu sözleşme kapsamında kamu işçilerinin ücretleriyle birlikte sosyal hakları da iyileşiyor. Doğum, ölüm, evlenme ve yol yardımları, giyim yardımı, prim, tazminat, yemek gibi ödemeler de artacak.
TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ TALEPLERİ ORTAK BELİRLEMİŞTİ
BAKANLIKLAR, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren protokolle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı. Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021- 2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.
SED ÖDEMELERİ BAŞLADI
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelere çocukları için toplam 169 milyon 165 bin lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin yapılacağını bildirdi. Yanık, çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere bakanlık tarafından SED yardımı yapıldığını ifade etti. Çocuklar için ortalama bin 259 lira ödeme yapıldığını belirten Yanık, dün başlayan ödemelerin 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını bildirdi. Bakan Yanık, çocukların sağlıklı gelişimleri için ailelerinin yanında büyümelerine önem verdiklerini sözlerine ekledi.