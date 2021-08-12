Altın fiyatları canlı rakamlar: 12 Ağustos Perşembe Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Hem sabah saatleri hem de gün içerisinde altın fiyatları ile ilgili alış satış rakamları merak ediliyor. İyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken 12 Ağustos bugün gram altın 481 liradan işlem görürken yarım altın bin 573 liradan işlem görmektedir. Peki; 12 Ağustos Perşembe Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları güncel ve canlı rakamlar.