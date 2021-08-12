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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları canlı rakamlar: 12 Ağustos Perşembe Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 12.8.2021 18:33

Altın fiyatları canlı rakamlar: 12 Ağustos Perşembe Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı rakamlar: 12 Ağustos Perşembe Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları canlı rakamlar gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Tam bu noktada; alış ve satış fiyatları merak edilirken bugün 22 ayar bilezik 436 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 787 liradan işlem görmektedir. Salgın süresince iyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen 12 Ağustos Perşembe Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bu başlık altından; altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

Hem sabah saatleri hem de gün içerisinde altın fiyatları ile ilgili alış satış rakamları merak ediliyor. İyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken 12 Ağustos bugün gram altın 481 liradan işlem görürken yarım altın bin 573 liradan işlem görmektedir. Peki; 12 Ağustos Perşembe Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları güncel ve canlı rakamlar.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 436,73

SATIŞ: 467,58

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.185,00

SATIŞ: 3.245,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.205,00

SATIŞ: 3.255,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.093,54

SATIŞ: 3.154,51

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.573,00

SATIŞ: 1.596,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 786,00

SATIŞ: 798,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 481,71

SATIŞ: 481,79

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Altın fiyatları canlı rakamlar: 12 Ağustos Perşembe Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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