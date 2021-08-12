Altın fiyatlarında iniş çıkışlar sürüyor! 12 Ağustos 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dönemde yaşadığı düşüşlerle vatandaşların gündemine gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere risk seven yatırım aracı olan sarı metal, Covid-19 pandemisinin ekonomiler üzerinde baskısını artırdığı dönemde güçlü yükselişler kaydetmişti. Şimdilerde yatırımcılar yaşanan dalgalanma ile "22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları…