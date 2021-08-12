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Haberler Ekonomi Haberleri Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.8.2021 10:47

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların kredi faiz oranları, çeşitli nedenlerle krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar tarafından arşatırılıyor. Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankalar müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Özellikle kamu bankalarının koronavirüs pandemisi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…

Güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere pandemi süreci ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirdi. Bu durum vatandaşların kredi paketlerine olan taleplerini de arttırmış oldu. Özellikle kamu bankalarında avantajlı paketler büyük ilgi görüyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası kredi faiz oranları Temmuz 2021! Kredi faiz oranları!

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,60'den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.55'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

*Diğer bankaların faiz oranları için resmi sitelerini ziyaret edebilirsiniz...

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Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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