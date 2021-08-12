Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere pandemi süreci ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirdi. Bu durum vatandaşların kredi paketlerine olan taleplerini de arttırmış oldu. Özellikle kamu bankalarında avantajlı paketler büyük ilgi görüyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları…
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,60'den,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
Tüketici kredisi: %1.55'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
*Diğer bankaların faiz oranları için resmi sitelerini ziyaret edebilirsiniz...