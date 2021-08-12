Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere pandemi süreci ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirdi. Bu durum vatandaşların kredi paketlerine olan taleplerini de arttırmış oldu. Özellikle kamu bankalarında avantajlı paketler büyük ilgi görüyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları…