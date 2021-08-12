Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,85, holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,76 ile KOBİ Sanayi oldu.

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.

TCMB'nin faiz kararının ardından dolar/TL 8,56'dan gerileyerek 8,5075 seviyesini gördü. BIST 100 endeksi de 2,5'e yakın artış kaydetti. Bankacılık endeksinde kazançlar yüzde 3'e yaklaştı.