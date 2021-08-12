Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından sel bölgesinde ’elektrik kesintisi’ açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanların elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olduğu bildirildi.

Bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"12 Ağustos Saat 08.00 itibarıyla kesintiden etkilenen toplam trafo sayısı 895, abone sayısı da 29 bin 674'tir. Bunlardan 101 trafo ve 9 bin 261 aboneye güvenlik nedeniyle tedbir amaçlı enerji verilememektedir. İlgili dağıtım şirketleri ve diğer bölgelerden gelen saha destek ekipleri, selden etkilenen bölgelere yeniden elektrik verilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Sel bölgelerindeki gelişmeler hem AFAD'da kurulan Acil Durum Merkezi'nden hem de afet bölgesinde bulunan Bakanlığımıza bağlı ekipler tarafından anbean takip edilmektedir. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."