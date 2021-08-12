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Giriş Tarihi: 12.8.2021 12:07 Son Güncelleme: 12.8.2021 12:12

Fındık fiyatı, üreticileri memnun etti

DHA
Fındık fiyatı, üreticileri memnun etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Giresun kalite fındık 27 TL, levant kalite fındığın 26,5 TL’den alınacağını açıklaması, üreticileri memnun etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun kalite fındığın 27 TL, levant kalite fındığın 26,5 TL'den alınacağını açıklaması, üreticiyi sevindirdi. Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) devrede olduğunu belirterek, serbest piyasada fiyatların yükselebileceğini söyledi.

'BİZ MEMNUNUZ'

Sıtkı Şanlı ise, "Fındık fiyatları çok güzel. Bundan iyisi can sağlığı. 27 lira fındığa çok büyük bir para. Türkiye'de hiçbir çiftçinin elinden bu kadar yüksek fiyattan ürün alınmıyor. Bugün buğdayın kilosu 2-3 lira. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Biz memnunuz" dedi.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Fındık üreticisi Saniye Keskin, "Az biraz daha yüksek açıklansaydı iyi olurdu ama yine de bu fiyat idare eder. Allah razı olsun. 29-30 lira olacak diyorlar. İnşallah fiyat serbest piyasada öyle gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

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Fındık fiyatı, üreticileri memnun etti
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