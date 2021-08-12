Ünlü kripto para borsası Binance’a suç duyurusu: Yüz binlercesi buhar oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Sarper Dağlı, suç duyurusu dilekçesinde, 14 Haziran'da 28 bin dolara karşılık olarak 234 bin 123 lirayı her hangi bir kripto para almadan, ancak yatırım amacıyla nakit olarak BN Teknoloji A.Ş. Binance TR şirketinin banka hesaplarına yatırdığını iddia etti. 9 gün sonra hesabına kar payı olarak 227 dolar geçtiğini belirten Dağlı, ertesi gün kontrol ettiğinde ise hesabında para olmadığını fark ettiğini söyledi.
"ORGANİZE DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ"
Banka dekontlarını da savcılığa delil olarak sunan Dağlı, hesabının boşaltıldığını anladıktan sonra yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Şüpheli şirkete mail gönderdim. 28.000 USD olan paramın hesabımda olmadığı, bununla ilgili derhal işlem yapılarak paranın hesabıma aktarılmasını istedim. Şüpheli şirket kontrollerini yapıp bana döneceklerini söylemelerine rağmen şimdiye kadar işlem yapılmadığı gibi, dönen de olmadı. Dolandırıldığımı açıkça fark ettim. Bu arada şirketin tanıtım program sistemlerini ve projelerini tanıtan ve şüpheli şirkete yatırımcı sağlayan diğer şüpheli Murat Ç. isimli şahsı aradım, durumu kendisine izah ettim. Paramın derhal hesabıma geçmesini söyledim. Bana, 'merak etme daha önce de bu tür işlemler oldu, kurtardık, seninkini de kurtarırım diyerek beni teskin etti. Bunun üzerine bir iki gün bekledim. Ancak olumlu bir sonuç alamadım. Şüpheli Murat Ç. yaptığım birkaç telefon görüşmelerinde paranın şüpheli şirket üzerinden hangi hesaplara aktarıldığı bilgisini bana vereceğini söyledi. Şüpheli ayrıca özellikle bana bu tür paraların sadece şüpheli şirket üzerinden yapıldığı bilgisini verdi. Buradan açıkça anlaşılıyor ki organize bir dolandırıcılık şebekesidir."
SAVCILIK BINANCE'YE SORDU
Mağduriyetinin giderilmesi için şirketin banka hesaplarına tedbir konulmasını talep eden Dağlı, şüphelilerin de tespit edilerek, cezalandırılmasını istedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu, şüpheli şirkete bir yazı yazdı. Savcılık, müşteki Sarper Dağlı'nın yatırdığı paranın akıbetinin araştırılmasını, paranın nereye gönderildiği, herhangi bir çekim işlemi olup olmadığını, müşteki mağduriyetinin giderilip giderilmediğinin araştırılarak bilgi verilmesini istedi.
"PARAM RESMEN BUHARLAŞTI"
Sarper Dağlı ise olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren bir kripto para borsası tarafından 234 bin TL dolandırıldım. Bu parayı sisteme yatırıp sistem üzerinden belirli bir getiri vaat ettiler. Kripto borsası sadece borsa alım satım dışında aynı zamanda kripto paralarınızı ve nakit paralarınızı sisteme yatırıp kazanç vaat ediyorlar. Bu sistem üzerinden bütün fonlarınızı çalıp yatırımcıları mağdur ediyorlar. Ben şirketin banka hesabına yatırdım parayı. Daha sonra şirketle mail yoluyla iletişime geçtiğimde bütün zararların giderileceğini söylediler ancak aradan 15 gün geçmesine rağmen geri dönüş olmadığını ilettim. Daha sonra şirketin merkezine başvurdum ama güvenlik görevlileri 1 yıldan fazladır şirkete hiçbir çalışanın gelmediğini ve birçok kişinin geldiğini mağdur olduğunu belirttiler. Şikayetçi oldum Cumhuriyet savcılığına. Çok büyük kayıplar oluşuyor dikkat etmeliyiz. Param sistemden buharlaştırıldı resmen."