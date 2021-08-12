Ünlü kripto para borsası Binance’a suç duyurusu: Yüz binlercesi buhar oldu

"ORGANİZE DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ"

Banka dekontlarını da savcılığa delil olarak sunan Dağlı, hesabının boşaltıldığını anladıktan sonra yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Şüpheli şirkete mail gönderdim. 28.000 USD olan paramın hesabımda olmadığı, bununla ilgili derhal işlem yapılarak paranın hesabıma aktarılmasını istedim. Şüpheli şirket kontrollerini yapıp bana döneceklerini söylemelerine rağmen şimdiye kadar işlem yapılmadığı gibi, dönen de olmadı. Dolandırıldığımı açıkça fark ettim. Bu arada şirketin tanıtım program sistemlerini ve projelerini tanıtan ve şüpheli şirkete yatırımcı sağlayan diğer şüpheli Murat Ç. isimli şahsı aradım, durumu kendisine izah ettim. Paramın derhal hesabıma geçmesini söyledim. Bana, 'merak etme daha önce de bu tür işlemler oldu, kurtardık, seninkini de kurtarırım diyerek beni teskin etti. Bunun üzerine bir iki gün bekledim. Ancak olumlu bir sonuç alamadım. Şüpheli Murat Ç. yaptığım birkaç telefon görüşmelerinde paranın şüpheli şirket üzerinden hangi hesaplara aktarıldığı bilgisini bana vereceğini söyledi. Şüpheli ayrıca özellikle bana bu tür paraların sadece şüpheli şirket üzerinden yapıldığı bilgisini verdi. Buradan açıkça anlaşılıyor ki organize bir dolandırıcılık şebekesidir."