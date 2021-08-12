Toplu sözleşme görüşmelerinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken gözler 2022 memur maaş zammı ile ilgili gelecek açıklamaya çevrildi. 6 milyonu aşkın kişinin yeni zam oranlarının belirleneceği toplantı yarın yapılacak ve kamu heyeti tarafından ilk zam teklifi sunulacak. Bu kapsamda ise bugünden "Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur, görüşmelerde son durum ne?" soruları gündeme taşındı. Bakan Bilgin yaptığı son açıklamada "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir." İfadelerini kullandı. Peki, Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur? İşte detaylar…
Toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 6 milyonu aşkın kişinin yeni zam oranlarının belirleneceği toplantı yarın yapılacak ve kamu heyeti tarafından ilk zam teklifi sunulacak. İlerleyen toplantılarda pazarlık bu teklif üzerinden yapılacak.
BAKAN BİLGİN'DEN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.
Memur sendikaları öncelikle 600 TL seyyanen zam talebinde bulundular. Ardından 2022 için yüzde 21 zam isterlerken 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebini ilettiler. Sendikaların maaşlarla ilgili bu genel taleplerinin dışında tüm alt hizmet kollarıyla ilgili ayrı ayrı da sosyal ve mali haklarla ilgili talepler konuşulmaya başlanmıştı.
MEMURLAR NE İSTİYOR?
* 600 TL seyyanen zam
*2022 için yüzde 21 zam
*2023 için yüzde 17 zam
HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ
*İlk 6 ay: Yüzde 9 zam
*İkinci 6 ay: Yüzde 5 zam + enflasyon farkı
*Maaşa göre seyyanen artış
SOSYAL TALEPLER NELER?
MEMUR:
*3600 ek gösterge herkese uygulansın
*Sözleşmeli personel kadroya geçsin
*Kamu görevlileri bayram ikramiyesi alsın
*Doğum ölüm evlenme yardımları artırılsın
*Vergi dilimi artışı geliri düşürmesin
EMEKLİ:
*Aile yardımından emekliler de yararlansın
*Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.
*Ek ödeme tutarları 3 kat artsın
* Kamu tesislerinden yüzde 50 indirim
* Emeklilik için yaşı bekleyenler GSS priminden yararlansın
*Emeklilerin sendika üyeliği devam etsin
*Emekli memura 3 kat ek ödeme