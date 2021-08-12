Savunmadaki KOBİ’ler yeni görevler için IDEF’te

Türkiye'nin ilk savunma ve havacılık kümelenmesi OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), 17-20 Ağustos'ta düzenlenecek fuarda, sektördeki yerli ve milli projelere yapılan katkıları, ürün ve hizmetleri katılımcılara sergileyecek.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuara, OSSA ve 50 üye firması katılacak.

Ankara başta olmak üzere Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin'den 270'in üzerinde üye firması ile 10 bine yakın çalışan ve 50'nin üzerinde faaliyet kolunu bünyesinde bulunduran OSSA, fuarda, her biri alanında kritik işlere imza atan üyeleri, projeleri ve ekosistemi ile boy gösterecek.

IDEF 2021'de, OSSA ve üyeleri, kara, hava ve deniz platformları için, Ar-Ge/tasarım, yazılım, kompozit, elektronik, elektromekanik, kablaj, talaşlı imalat, sac şekillendirme, yüzey geliştirme, test/kalibrasyon, kaplama/boya, optik sistemler, hidrolik sistemler, makine/ekipman üretimi ve insansız sistemler ile birçok nihai ürün ve alt sistemlerin üretimi gibi kabiliyetlerini tanıtacak.

DÜNYA ÇAPINDA SES GETİREN PROJELERİN PAYDAŞLARI

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, AA muhabirine, OSSA'nın 2008 yılında OSTİM'in destekleriyle kurulduğunu söyledi.

IDEF 2021'in savunma ve havacılık sanayisi için önemine değinen Ertuğ, fuarın, küresel ağ geliştirme ve tanıtım için değerli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Küme olarak savunma sanayisi KOBİ'lerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ertuğ, "OSSA ve üyeleri hakkında bilgi almak ve iş birliği yapmak isteyen tüm ilgilileri standımıza davet ediyoruz. IDEF 21'de, ziyaretçilerimize kümemizi anlatmak ve firmalarımızı tanıtmaktan mutluluk duyacağız. Küme ekosistemimiz oldukça geniş ve her biri alanında tecrübe sahibi firmalarımızın birçoğu dünya çapında ses getiren projelerin paydaşı durumunda. Bu potansiyeli ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara da aktarmak istiyoruz." dedi.