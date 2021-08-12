Son dakika haberi... Memur zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi zammı için kritik görüşme

Taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere 2 yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 26 Temmuz'da sunduklarını anımsatan Yalçın, şöyle konuştu:

"MAKUL TALEPLER SUNDUK"

"6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk oturumunu 2 Ağustos'ta yaptık. Bu oturumun ardından komisyon çalışmaları süreci oldu. Hizmet kollarının ve toplu sözleşmenin geneline dair taleplerin tasnifi yapıldı. Şu an masa müzakereye hazır hale geldi. Yarından itibaren müzakereye başlayacağız. Önümüzde yasal takvime göre 11 günlük süre kalıyor. 22 Ağustos itibarıyla görüşmeler olumlu ya da olumsuz sonuçlanacak. Temel beklentimiz, masadan uzlaşının çıkmasıdır. Herkes tarafından yeterli ve geçerli karşılanan makul talepler sunduk. Kamu İşveren Heyeti'nin masaya getireceği teklif, memur ve memur emeklisini hayal kırıklığına uğratmamalı, taleplerimize ve kamuoyunun beklentilerine uygun olmalı. Masayı yoracak, umutsuzluğa neden olacak bir teklif istemiyoruz."