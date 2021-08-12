Son dakika: Türkiye ve Güney Kore arasında 2 milyar dolarlık SWAP anlaşması

Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni swap anlaşması. Güney Kore MB ile 2 milyar dolarlık anlaşma sağlandı. Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar Dolarlık SWAP anlaşması imzalandığı duyuruldu.

ANLAŞMAYI GÜNEY KORE DUYURDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar TL'lik (2,3 trilyon won) swap anlaşması yaptı. Güney Kore Merkez Bankası yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar lira) swap anlaşması imzaladığını duyurdu.

3 YIL SÜRECEK

Swap anlaşması 3 yıl sürecek. İki taraf, anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.

DOLARA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin güçlendirilmesi bekleniyor.

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