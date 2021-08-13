14 Ağustos altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Bugün altında son durum ne? İşte gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta düşüş seyri gözlemlenen altın haftanın son işlem gününde yeniden yükselişe geçti. Yatırım amaçlı altın alışverişi yapanların yanı sıra hediye altın almayı düşünenler, "altın yükselişte mi, altında son durum ne?" diye merak ediyor. 14 Ağustos altın fiyatları canlı olarak A Para ile takip ediliyor. İşte 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları.

14 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.