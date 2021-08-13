3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, tarih belli mi? 3600 ek gösterge son durum nedir?

Milyonlarca vatandaşın uzun süredir gündeminde olan 3600 ek gösterge ile ilgili bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Memur zammı görüşmelerinin yapıldığı toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Vedat Bilgin "3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz." İfadelerini kullandı. "3600 ek gösterge nedir, son durum ne, çıkacak mı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, 3600 ek göstege ile ilgili şunları söyledi:
"Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir. Haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusunda teklif vardı, bu teklife de benzer yaklaşımda olduğumuza dikkat çekerim"
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergenin 3600'e çıkarılması memurların emekli aylıklarının ve ikramiyelerinin artması anlamına geliyor.