Akkuyu’da 4. üniteye kazma vuruldu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali
'nde (NGS) dördüncü ünitenin inşası için temel çukuru kazma çalışmaları başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4. ünitenin reaktör binası inşası, türbin binası, yardımcı reaktör binası ve diğer ana tesislerinin inşası için başlayan çukur kazma çalışmaları 655 metrekarelik alanda sürdürülüyor. Bu kapsamda, en alçak noktada çukur derinliği yaklaşık 12.5 metre olacak. İşçilerin toplamda yaklaşık 600 bin metreküp toprağı taşıması bekleniyor. Çukur kazma çalışmaları, kayalık zeminin arındırılması ve kazılmasının yanı sıra drenaj kurulumunu da kapsıyor. 4. ünite inşaat alanında ekskavatörler, damperli kamyonlar, sondaj makineleri gibi 20'den fazla iş makinesi bulunuyor. Öte yandan, çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu
'nun 30 Haziran'da verdiği sınırlı çalışma izni uyarınca yürütülüyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh
, şunları kaydetti: "Yıl sonuna kadar reaktör ve türbin binalarının temel plakaları için beton dökme işlemine başlanacak, ardından plakalar güçlendirilecek. Böylelikle Akkuyu NGS, aynı anda 4 güç ünitesinin inşa edileceği dünyanın en büyük nükleer inşaat merkezi olacak." ANKARA