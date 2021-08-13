Altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ağustos Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları alış ve satış verileri başta sabah saatleri olmak üzere gün içerisinde de araştırılıyor. Salgın boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülmesi ile birlikte 13 Ağustos bugün gram altın 486 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 121 liradan işlem görmektedir. Peki; 13 Ağustos Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…