Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ağustos Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 13.8.2021 18:45

Altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ağustos Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ağustos Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeler gün içerisinde sıklıkla takip ediliyor. Son dönemde inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı yatırımcılar alış ve satış fiyatları bilgisini merak ederken 13 Ağustos bugün 22 ayar bilezik fiyatı 440 liradan işlem görmekte olup çeyrek altın fiyatı ise 794 liradan işlem görüyor. Peki; 13 Ağustos Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları canlı rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları alış ve satış verileri başta sabah saatleri olmak üzere gün içerisinde de araştırılıyor. Salgın boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülmesi ile birlikte 13 Ağustos bugün gram altın 486 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 121 liradan işlem görmektedir. Peki; 13 Ağustos Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 440,13

SATIŞ: 456,15

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.229,00

SATIŞ: 3.280,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.233,00

SATIŞ: 3.282,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.121,16

SATIŞ: 3.184,34

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.586,00

SATIŞ: 1.608,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 793,00

SATIŞ: 804,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 486,84

SATIŞ: 486,92

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ağustos Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA