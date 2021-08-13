Gazprom’un geliri yılın ilk yarısında yüzde 46,3 arttı

Gazprom'dan yapılan açıklamada, ocak- haziran döneminde şirketin net karının 718 milyar rubleye (yaklaşık 9,7 milyar dolar) ulaştığı ifade edildi. Açıklamada bu dönemde şirketin gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,3 artarak 2,8 trilyon ruble olduğu bildirildi.

Şirketin Batı Avrupa ülkelerine doğal gaz ihracatının yüzde 28,5 artarak 77,2 milyar metreküpe çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, Türkiye'ye doğal gaz ihracatının ise yaklaşık 3 kat artarak 14,6 milyar metreküpe ulaştığı kaydedildi.

Gazprom'un net karı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 89 azalarak 132 milyar rubleye gerilemişti.