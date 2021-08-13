Güçlü büyümenin ayak sesleri: Türkiye AB ülkelerinin tamamını geride bıraktı!

AB'DE SANAYİ ÜRETİMİNİ EN ÇOK BELÇİKA ARTIRDI

AB ülkeleri arasında bu dönemde sanayi üretiminde en yüksek artışın görüldüğü ülke Belçika oldu. Endeksin haziranda yıllık bazda yüzde 23,2 artış gösterdiği Belçika'yı, yüzde 20,1 ile Litvanya, yüzde 18,9 ile Slovenya ve yüzde 18,6 ile Macaristan izledi.

Endeksin aynı ayda en az arttığı ülkeler ise yüzde 2,3 ile Danimarka ve yüzde 4,2 ile Finlandiya olarak kayda geçti.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi olarak kabul edilen Almanya'nın sanayi üretimi haziranda yıllık yüzde 6,5 artış gösterdi. Endeks Fransa'da yüzde 7,3, Hollanda'da yüzde 12,3 ve İtalya'da da yüzde 13,9 artış gösterdi.