Güney Kore ile 17.5 milyarlık swap

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) ile Güney Kore Merkez Bankası
, 17.5 milyar liralık (2.3 trilyon Güney Kore wonu) swap (para takası) anlaşması imzaladı. 2 milyar dolar büyüklüğündeki anlaşmanın 3 yıl süreceği, iki tarafın anlaşmanın uzatılmasını görüşebileceği belirtildi. Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin güçlendirilmesi bekleniyor. Merkez Bankası daha önce Katar'la 15, Çin'le 6 milyar dolar tutarında swap anlaşması imzalamıştı. Dün yapılanla birlikte swap anlaşmalarının büyüklüğü 23 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu
ile Kore Merkez Bankası Başkanı Juyeol Lee
tarafından imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, "Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik olarak mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki kurum arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir" denildi.
FİNANSAL İŞBİRLİĞİ
Güney Kore Merkez Bankası
tarafından yapılan açıklamada, "Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticareti swap anlaşmasıyla finanse ederek ticareti geliştirmek için ödeme sistemi oluşturulması ve iki ülkenin ekonomik gelişim için finansal iş birliği için düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Haziran ayında Güney Kore ile olan swap görüşmelerinin ilerlediğini belirtmişti. Güney Kore'nin yanında swap görüşmeleri kapsamında Azerbaycan, İngiltere ve Malezya ile de görüşmeler yapıldığı ifade edilmişti.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
İki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlem olarak tanımlanan swap'ta, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanır. Ülke swaplarında karşı ülke merkez bankalarının TCMB'de TL hesabı, TCMB'nin ise karşı ülkelerde o ülkenin para biriminden hesabı açılıyor. TCMB ülkelerin hesabına TL, karşı ülkeler de TCMB hesabına kendi para birimlerinden karşılığını yatırır. Karşı ülkeler Türkiye'den mal aldıklarında veya Türkiye'ye yatırım yaptıklarında TCMB'deki TL hesabı, Türkiye ilgili ülkelerden mal aldığında veya o ülkelere yatırım yaptığında TCMB'nin karşı ülkelerdeki o ülkelerin para birimlerinden olan hesabı kullanılabiliyor. Ülke swapları brüt ve net rezervi artırırken, swaplar düşülmüş net rezervde bir değişiklik yaratmıyor.
FAİZDE DEĞİŞİKLİK YOK
ŞAHAP Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi. Açıklamada, öncü göstergelerin yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiğine değinilerek, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği vurgulandı. PPK sonrası dolar 8.53 TL'ye inerken, Türkiye'nin risk primi 390 baz puanın altına geriledi. Borsa da yüzde 2.5 yükseldi
REZERV 39 AYIN EN YÜKSEĞİNDE
ÖTE yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 109 milyar doları aşarak 39 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 6 Ağustos'ta brüt döviz rezervleri 3 milyar 607 milyon dolar artışla 67 milyar 736 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri, 318 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 275 milyon dolara düştü. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 290 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolardan 109 milyar 10 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.