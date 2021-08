Kentsel dönüşüm için müteahhitler birleşti

Yıllardır üyelerini ortak şirketler kurmaya teşvik eden MÜFED'in çatısı altında hayata geçen şirket sektörel güçbirliği mantığıyla kentsel dönüşüm ve büyük projelere imza atmak için kolları sıvadı. MÜFED Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, Güçsan Yapı'nın ardından kurdukları Den Gayrimenkul ile birlikte Ege'nin kültürel yapısına uygun, kentle bütünleşen ve prestijli projeleri yaşama geçireceklerini belirtti. Şirket kuruluş süreci hakkında bilgi veren İsmail Kahraman, " Başta İzmir olmak üzere ülkemizde yapılacak kentsel dönüşümde rol almak ve ülkemizin riskli yapı stoğunu azaltmak için elimizden geleni yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek bir an önce çalışmaları başlatacağız. İzmirde önemli projelere imza atan 13 müteahhitin bir araya gelmesiyle kurulan şirket, başta kentsel dönüşüm olmak üzere şehir merkezlerinde sahil şeridinde büyük projeleri yaşama geçirecek" diye konuştu.

HIZLI BİR GİRİŞ YAPACAĞIZ

Kahraman şöyle devam etti: "Kuruluş safhasında arsa sahipleri ile görüşmeleri yapılan ve belli noktaya gelen proje çalışmalarımız bulunuyor. Den Gayrimenkul'ün sektöre hızlı bir giriş yaparak üyelerimize örnek teşkil edeceğini umuyorum. Federasyonumuz yıllardır iş ve proje geliştirme konusunda üyelerine rehberlik ediyor, bu alanda her türlü desteği vermeye hazırız. Aynı zamanda vatandaşlarımıza da bedelsiz olarak her türlü bilgi ve desteği sağlamaya da hazırız. Özelikle kentsel dönüşüm alanında vatandaşlarımız bize ulaşsın. Kentsel dönüşüm hepimiz için çok önemli. Hiç bir vatandaşımızın ne canına ne de malına zarar gelmesini istemeyiz. Bu nedenle uzlaşı kültürüyle bir an önce başta şehrimizi ve ülkemizi dönüştürelim. Şirket kurma girişmelerimiz devam edecek. Oluşum içerisine girmek isteyen üyelerimiz de bize ulaşsın. Bir araya gelerek güçlerimizi birleştirdiğimizde bireysel olarak yapamayacağımız projelere çok daha kolay ulaşacağız. Ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkı koymuş olacağız."