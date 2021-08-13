Memur ve memur emeklisine 2022 için yüzde 6+5 zam teklifi

Hükümet, 4.2 milyon memur, 2.2 milyon memur emeklisinin 2022-2023 yıllarına ait yapılacak olan zamlara ilişkin teklifini dün açıkladı. Buna göre 2022 yılı için ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 6 artı enflasyon farkı, 2023 yılı için de yüzde 6+6 ve enflasyon farkı önerildi. Kamuda çalışan sözleşmeli personelin haklarının düzeltilmesi konusunda da çalışma yapılacak. Sözleşme görüşmelerinde kritik bir aşamada olduklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Vedat Bilgi
, enflasyona karşı hem sosyal koruma kalkanı oluşturmak hem de mücadele stratejisine katkıda bulunulması gerektiğini belirterek, "Türkiye
'deki enflasyon parasal bir sorun değil, daha çok maliyet enflasyonudur, özellikle döviz kurları üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarıdır" dedi. Bakan Bilgin, sendikaların 3.600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini ifade ederek, "Bu teklifi kabul ediyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir" diye konuştu.
SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÇÖZÜM
Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusundaki teklife dikkat çekti. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek. Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın
, zam önerisini yetersiz bulduklarını belirterek, yeni bir teklif beklediklerini ifade etti.