Önal’dan sektöre mükerrer yatırım uyarısı

TÜRK Telekom
Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal
, GSM operatörlerin fiber altyapı paylaşımı açıklamalarına ilişkin, "Burada yapılmak istenen, Türk Telekom'un kamu otoriteleri nezdinde, sanki kanunen yapması gereken bir şeyi kanunlara direnerek yapmıyormuş, gibi bir algı oluşturmak ve düzenleyici kuruluşa kazı izni konusunda baskı yapmak" dedi. Türk Telekom'un, 'sadece kârlı yerlerde değil, karlı yerlerde de yatırım yapması', kimi işletmecilerin taleplerinin sadece alım gücü yüksek bölgelerle ilgili olması pek adil ve doğru olmadığını söyledi. Türk Telekom'un bütün Türkiye
'ye yayılmış yaygın organizasyonel yapısının talepleri çevik şekilde karşılamakta önemli etken olduğuna işaret eden Önal, salgın öncesi çekirdek şebekeye yapılan ciddi kapasite yatırımlarının, sürecin iyi yönetilmesini sağladığına dikkati çekti.