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Giriş Tarihi: 13.8.2021 07:18 Son Güncelleme: 13.8.2021 07:18

Son dakika haberi: ÖTV'de yeni dönem başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi: ÖTV’de yeni dönem başladı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberine göre, ÖTV'de matrah değişikliğine gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖTV'de matrah değişikliğine gidildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12'nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

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Son dakika haberi: ÖTV'de yeni dönem başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı
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