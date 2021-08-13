Son dakika haberi: ÖTV’de yeni dönem başladı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖTV'de matrah değişikliğine gidildi.



Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12'nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.



MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.



