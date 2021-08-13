Sanayi üretiminde 10 ayın en hızlı yükselişi





Sanayi üretim endeksinde yıllık artış ise yüzde 23.9 ile piyasa beklentisi olan yüzde 21.7'nin üstünde gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks ise 136 ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41.1 arttı.