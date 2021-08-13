Sanayi üretiminde 10 ayın en hızlı yükselişi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, sanayi üretim endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2.3 ile son 10 ayın en hızlı artışını sergiledi. Piyasa beklentisi olan yüzde 2.1'in üzerinde büyüyen endeks 141.1 ile 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Sanayi üretim endeksinde yıllık artış ise yüzde 23.9 ile piyasa beklentisi olan yüzde 21.7'nin üstünde gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks ise 136 ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41.1 arttı.
BÜYÜME BEKLENTİYİ AŞACAK
Sanayi üretimi haziranda da güçlü seyrini sürdürürken, analistler, söz konusu verilerinin ikinci çeyrekte güçlü büyümeye işaret ettiğini belirtti.
Analistler, sanayi üretimindeki artış eğiliminin devam ettiğini kaydederek, söz konusu eğilimin büyüme üzerinde olumlu olacağını, yukarı yönlü revizyonları da beraberinde getirebileceğini ifade etti.
AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, ikinci çeyrekteki sanayi üretimi artışının milli gelirde çeyreklik bazda yüzde 20-25 aralığında artış ile uyumlu olduğunu, temmuz göstergelerinin üçüncü çeyrekte de bu seyrin devam edebileceğine işaret ettiğini bildirdi.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan analizde de, "Bu gelişmeler ışığında; 2021 büyüme tahminimizi yüzde 6'dan 7.5 seviyesine revize ediyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.
CİRO ENDEKSLERİNDE REKOR ARTIŞ
Tam kapanmanın sona erdiği haziran ayında ciro endeksleri de fırladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 63.1 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 78.2, inşaat ciro endeksi yüzde 29.7, ticaret ciro endeksi yüzde 55.5, hizmet ciro endeksi yüzde 74.8 arttı.
Öte yandan sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.4 arttı