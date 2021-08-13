Tarım girişimlerine özel hızlandırma

TÜRKİYE İş Bankası
, ülkemizde girişimciliğin gelişmesi ve ekosistemin büyümesi adına sunduğu kapsamlı desteklerini tarım alanında düzenlenecek girişim hızlandırma programı WorkupAgri
ile genişletiyor. 4 yıldır kesintisiz devam eden bağımsız girişimcilik programı Workup
'ın çatısı altında tarım alanında değer önerisi geliştirerek ülkemizde tarım ekonomisinin gelişmesine yönelik çözümler üreten sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji startup'larının büyümesine destek olmayı amaçlıyor.
5 GİRİŞİM SEÇİLECEK
9 Eylül'e kadar başvurulabilecek programda, tarım alanında enerji, su tasarrufu, gübreleme, ilaçlama lojistik, üretim, tedarik zinciri vb. alanlarda akıllı teknolojileri kullanarak verimliliği artıran, doğayı koruyan veya iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunan bir çözümü olan 5 girişim seçilecek. Seçilen girişimler altı ay sürecek eğitim, mentorluk, İş Bankası ve grup şirketleri ile iş geliştirme, ulusal ve uluslararası geniş iş ağına erişim ile yatırımcılarla buluşma imkânına sahip olacaklar. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek
, bankanın tüm faliyetlerinin sürdürülebilir değer üretme yaklaşımyla yürüttüklerini söyledi. Şimşek, şöyle devam etti: "Workup ile şimdiye kadar 107 girişime ev sahipliği yapıldı. Mezun olan her 4 girişimden 3'ünün girişimcilik yolculuğuna devam ettiği programa dahil olan 29 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 6.2 milyon dolar yatırım aldı, yurt dışına açılanlar oldu. Bu alandaki tecrübemizle tarım alanına özel bir programla ekosisteme destek olmak istedik. Workup yapısına tarıma özel bir alan ekledik. Tarım odaklı girişim hızlandırma programımız WorkupAgri ile teknolojiyi doğanın hizmetine sunacak fikirlerin, girişimcilerin yolunu açmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarını sürdüren tüm girişimlerimizi WorkupAgri programımıza davet ediyoruz".