3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
'in bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklarken ek gösterge düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte hem görev ücretine hem de emekli aylığına olumlu yansıyacak, kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak.
4 MESLEK GRUBU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında yaptığı açıklamada, "Federasyonlarımızın verdiği bu teklife karşı biz de 3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözmek konusunda, bu süreç içinde gerekli çalışmaları yapacak. Bu sözleşme ile bu meseleyi gündemimizin içindeki önemli bir sosyal mutabakat konusu olarak görüyoruz" dedi. Sendikalar ek göstergenin tüm kamu görevlilerini kapsamasını istiyor. Ancak daha önceki görüşmelerde öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi öngörülüyor.
İKRAMİYE 30-35 BİN TL ARTAR
Düzenlemeden yaklaşık 1.8 milyon memurun yararlanması bekleniyor. Düzenleme ile memurların ek gösterge cetvelinin yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis, idarecilerin ikramiyeleri yaklaşık 30-35 bin lira artacak. Daha önce yapılan çalışmalarda düzenlemenin meslek gruplarına göre farlılık göstermeden bu grupları kapsayacak bir düzenleme yapılarak ek göstergenin yükseltilmesi yönünde olmuştu. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.