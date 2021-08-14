BM’den çevreci projelere 50 bin dolar destek

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'ın himayelerinde süren ve tüm dünyaya örnek olan Sıfır Atık Projesi'ne yıl içerisinde "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü" veren Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) bu kez de Türkiye için destek programı başlattı. Özellikle son yıllarda etkisi daha fazla hissedilen iklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere kırsal kalkınma, biyoçeşitlilik koruma ve sürdürülebilir orman yönetimi ile ilgili geliştirilen projelere 50 bin dolar destek verilecek. Birleşmiş Milletler, Ankara
Kent Konseyi'nin öncülük ettiği Proje Koordinasyon Kurulu aracılığıyla Ankara'daki kırsal kalkınma ve iklim değişikliği ile mücadele projelerine 50 bin dolara kadar hibe verecek.
TÜRKİYE İÇİN DEVREDE
Bu yılın başında UNDP Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı kapsamında yapılan ilk çağrıya çok sayıda başvuru alınırken 20'nin üzerinde derneğe proje desteği verildi. Şimdi de Ankara özelinde ikinci çağrı için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda programa ulusal ve yerel çaptaki dernekler, vakıflar, kooperatifler, meslek odaları ve birlikler başvuruda bulunabilecekler. Program kapsamında kırsal kalkınma, biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi alanlarında geliştirilen projelere destek verilecek. Uygulama projeleri desteği 50 bin dolar, toplantı, çalıştay ve yayın desteği 10 bin dolar, proje geliştirme desteği ise 5 bin dolar olacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ankara'da varlığı "çok tehlike" altında olan bitki türleri arasında angora tırfılı, Beypazarı geveni, Türk kayagülü, gürsöğüt geveni, öldürgen, ana kardikeni, bey sümbülü, koca soda ve mermer sığır kuyruğu gibi endemik türler yer alıyor.
64 ENDEMİK TÜR KURTULABİLİR
Ankara
Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Küresel Çevre Fonu desteğinden özellikle Ankara'nın ihmal edilmiş ilçelerinin faydalanabilmesini istediklerini belirterek, "Avrupa'nın tamamında 3 bine yakın endemik bitki varken, ülkemizde 3 bin 649 endemik bitki bulunuyor. Bunları işleyip endüstrinin bir parçası haline getirdiğimizde coğrafi işaret almış bir ürün her alanda katma değere dönüşüyor. Ankara'da 400 endemik türün 64 tanesi yok olma tehlikesi altında. Bu desteklerle doğru projeler yapabilirsek bu endemik türleri kurtarabileceğimiz gibi katma değeri yüksek ürünlere de çevirebiliriz" dedi.