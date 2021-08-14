Fitch: Türkiye bu yıl yüzde 7.9 büyüyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings
, Türkiye
için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 6.3'ten yüzde 7.9'a yükseltti. Fitch
'in açıklamasında, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "BB-" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği aktarıldı. Açıklamada, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin özellikle yılın birinci çeyreğinde güçlü performansın ardından yüksek devir etkisi ve ekonomik faaliyette devam eden direnç nedeniyle yüzde 6.3'ten 7.9'a yükseltildiği bildirildi. Fitch, cari açığın daraldığını da belirtti. Yılın ikinci yarısında turizm gelirlerindeki iyileşmeyle cari açığın 2021'de gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3'üne gerileyeceği kaydedildi. Bu arada, ekonomideki güçlü toparlanma cari işlemler dengesine de yansıyor. Haziranda cari açık 1 milyar 127 milyon dolara indi. Aylık bazda son 8 ayın en düşük cari açık rakamına ulaşıldı.