Halkbank’ın aktifi 716.5 milyara çıktı

Halkbank
, 2021 Haziran sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20.3 artırarak 716.5 milyar liraya çıkardı. Yılın ikinci çeyreğinde başta kadın girişimciler olmak üzere KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik uygulamalarını çeşitlendiren Halkbank, toplam kredilerini yüzde 14.7 artışla 598.9 milyar liraya yükseltirken, mevduatını da yüzde 26.8 büyüterek 507.3 milyar liraya çıkardı. Reel sektörün finansmana erişimine güçlü destek vermeyi sürdürdüklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan
, bu dönemde mevduat sahiplerinin de Halkbank'a büyük ilgi gösterdiğine dikkati çekti. Arslan, "Türkiye finans sektörüne yön veren öncü kurumlardan biri olma misyonumuzu sürdürdük" açıklamasında bulundu.
KOBİ KREDİLERİNDE LİDER
Arslan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Esnaf kredilerinin de dahil olduğu KOBİ kredilerinde son bir yılda 83 milyar TL kredi kullandırımı yapılarak 204.2 milyar TL'lik kredi bakiyesine ulaşılmıştır. Yüzde 21.3 seviyesindeki KOBİ kredileri pazar payımızla sektördeki lider konumumuzu koruduk. 83 yıldır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkımızı etkin şekilde ortaya koymaktayız."
1 YILDA 9 YENİ ŞUBE
Başarılı finansal sonuçların oluşmasında dijital dönüşüme zamanında yapılan yatırımların ve bu yolda alınan mesafenin de önemli bir payı bulunduğunu ifade eden Arslan, "Pandemi döneminde dijital ve mobil bankacılık kullanımı katlanarak artmıştır. 2021 Haziran sonu itibarıyla mobil şube, internet bankacılığı, SMS, ATM ve Halkbank Dialog dijital kanallarımızdaki üye sayımızı artırdık. Banka organizasyon yapısında da Dijital Dönüşüm ve Dijital Bankacılık hizmetlerini öne çıkaracak şekilde değişiklik gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra geleneksel bankacılık hizmet kalitemizi de koruduk ve son 1 yılda 9 yeni şube açarak hizmet ağımızı genişlettik ve şube sayımızı 1.015'e yükselttik" dedi.
KADIN GİRİŞİMCİLERİN YANINDAYIZ
Yılın ikinci çeyreğinde bankanın faaliyetleri açısından yoğun bir dönem geçirdiğini bildiren Arslan, şunları dile getirdi: "Bu dönemde özellikle kadın girişimcilerimize sağladığımız avantajlı finansal desteklerle, bankacılık sektöründe pozitif şekilde ayrıştık. Kadın Girişimci Kredi Paketi desteğimizden faydalanarak, olağanüstü işlere imza atan kadın girişimcilerimizin başarı hikâyelerine şahit olduk. Bursa'dan Gaziantep'e, Antalya'dan Samsun'a dek kadınlarımız, sağladığımız finansal desteği yatırıma, istihdama ve ihracata dönüştürmektedir. Ortaya çıkan ilham verici örnekler kadınlarımıza yönelik yeni destekler üretme konusunda bizleri teşvik etmektedir. Kadın girişimcileri destekleyecek yeni ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz."