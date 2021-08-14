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Giriş Tarihi: 14.8.2021

İŞKUR’dan salgında 57 milyar lira destek

İŞKUR’dan salgında 57 milyar lira destek
Salgın dönemi boyunca kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında vatandaşlara 57 milyar lira destek sağladıklarını belirten Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Bekir Aktürk, İŞKUR'un işe yerleştirme hizmeti sunmaya, kurs ve programları uygulamaya devam ettiğini söyledi. İşsizlere iş temin ettiklerini, işçi arayan işverenlere de işçi yönlendirdiklerini aktaran Aktürk, bu hizmetlerin dışında aktif ve pasif iş gücü piyasası programları olarak adlandırdıkları programların da bulunduğunu dile getirdi. Aktif programlar sayesinde iş gücü piyasasının aradığı nitelikteki elemanları yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Aktürk, işverenlerin ihtiyaç duyduğu mesleklerde ve alanlarda iş gücünü geliştirmek için çaba gösterdiklerini vurguladı.
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İŞKUR’dan salgında 57 milyar lira destek
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