Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tatilcilere Mazı çağrısı
Giriş Tarihi: 14.8.2021 16:46

Tatilcilere Mazı çağrısı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Tatilcilere Mazı çağrısı

Turizm cenneti Muğla’da yaşanan orman yangını turizmi de etkiledi. Rezervasyon iptalleri üzerine tatilcilere çağrı yapıldı. Yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Bodrum Mazı için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da tatilcilere çağrıda bulunarak, destek vermelerini istedi.

Marmaris'te başlayan orman yangınından sonra, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de de alevler yükselmeye başladı. Bodrum'a sıçrayan yangın, geniş bir alanda etkili oldu. Alevler, Mazı Mahallesi'nde de etkili olmuştu. Ekiplerin ve yöre halkının, havadan ve karadan seferberlik halinde çalışarak yangını kontrol altına almasından sonra, geniş bir alanda soğutma çalışmaları yapıldı. Tatil cennetinde yaşanan felaket turizmi de etkiledi. Rezervasyon iptalleri üzerine, tatilcilere gelmeleri konusunda çağrı yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Mazı için tatilcilere seslendi. Başkan Aras, "Mazı'daki küçük işletmelerin desteğimize ihtiyaçları var. Sizlerden ricam, konaklama ve günübirlik tatil için bölgedeki pansiyon ve restoranları tercih etmeniz. dayanışma yaşatır." dedi.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatilcilere Mazı çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA