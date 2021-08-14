Tatilcilere Mazı çağrısı

Marmaris'te başlayan orman yangınından sonra, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de de alevler yükselmeye başladı. Bodrum'a sıçrayan yangın, geniş bir alanda etkili oldu. Alevler, Mazı Mahallesi'nde de etkili olmuştu. Ekiplerin ve yöre halkının, havadan ve karadan seferberlik halinde çalışarak yangını kontrol altına almasından sonra, geniş bir alanda soğutma çalışmaları yapıldı. Tatil cennetinde yaşanan felaket turizmi de etkiledi. Rezervasyon iptalleri üzerine, tatilcilere gelmeleri konusunda çağrı yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Mazı için tatilcilere seslendi. Başkan Aras, "Mazı'daki küçük işletmelerin desteğimize ihtiyaçları var. Sizlerden ricam, konaklama ve günübirlik tatil için bölgedeki pansiyon ve restoranları tercih etmeniz. dayanışma yaşatır." dedi.